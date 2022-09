Créditos a beneficiarios de planes

En declaraciones a la prensa en la localidad de Almafuerte, el mandatario misionero dijo que “se brindará la oportunidad de que aquellas personas puedan incorporarse a la formalidad a través de su propia empresa, en el rubro que se elija”.

Herrera Ahuad aclaró que con el Fondo de Crédito son extremadamente cuidadosos para que esos proyectos se cumplan: tiene un recupero de más del 95% de los créditos que se otorgaron.

No brindó sin embargo detalles de los créditos. “Durante los próximos días se tendrá más información al respecto y se verá el impacto que tendrá en Misiones”, sostuvo el gobernador del Frente Renovador de la Concordia.

En paralelo, y ante una pregunta concreta de Misiones On Line sobre el debate que se está dando a nivel nacional en torno a la continuidad o no de las PASO, Herrera Ahuad señaló que no entrarán en la discusión de lo que hace Nación. “El arco político de nuestra provincia decidió que debíamos continuar de la manera que lo estamos haciendo. La Provincia tiene definido muy bien su marco electoral todos los años que se da la oportunidad de hacerlo”, concluyó.