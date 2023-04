Crimen de chofer: Kicillof, hoy con empresas de transporte

Según D’Onofrio, “la idea es lo más rápido posible establecer un cronograma de trabajo, porque el objetivo no es ponerle la soga al cuello a las empresas sino encontrar una solución rápidamente”.

Respecto de los fondos girados a las empresas por parte del Gobierno bonaerense con el fin de que se instalen las cámaras en los colectivos, el ministro informó que “ya se alcanzó la cifra de $2.700 millones”, aunque aclaró que “todavía no se pagó el total” por encontrarse “en un proceso”.

“La realidad indica que tendríamos que tener arriba del 50% de las unidades con cámaras, pero estamos recién llegando a un 25% del parque de colectivos”, lamentó, y subrayó que ese será uno de los puntos que hablarán “con los empresarios, porque el dinero se envió y van a tener que rendir cuentas”. No obstante, según el funcionario, “la preocupación del gobernador ahora no es quién tiene la culpa sino cómo resolver la problemática y que esté instalada la totalidad de las cámaras y puedan transmitir, porque en su momento no lo podían hacer porque tenían un chip 3G”.

Sobre los recursos que se necesitan para la instalación de las cámaras, consideró que “sin perder de vista los fondos que se le dieron a las empresas para ese fin, para resolver la cuestión se podría dar un préstamo del Banco Provincia”. “Esta es una las tantas ideas que estamos analizando”, explicó.

En paralelo, comenzó a funcionar una mesa de trabajo entre los delegados de los colectiveros y la Policía Bonaerense para “fijar los puntos más peligrosos para circular y poner puestos fijos o móviles” en distintos puntos del Conurbano.