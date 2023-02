Crisis en JxC no para: Arietto publicó insultos de Iglesias

Iglesias ya había cruzado esta misma semana a Arietto por la misma red social, calificándola de “panqueque feroz”. “Que hayas hecha responsable a Patricia de la muerte de Maldonado es una irresponsabilidad y una traición; una traición personal a Patricia y una traición política hacia la coalición de gobierno de la que formabas parte entonces. Después de eso, no hay nada que agregar”, escribió el legislador.

Las declaraciones surgen luego de una entrevista televisiva, donde Arietto, que fue asesora de Bullrich durante su gestión en Seguridad, consideró que “piden utilizar el ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional. No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia”. “Vos pedís como demagogia que vaya el Ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer seguridad interior”, agregó.

El miércoles Arietto le pidió disculpas a Bullrich: “no debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia”, le dijo en Twitter.