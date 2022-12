Crisis política en Diputados: no se pudo votar a las autoridades y se cayó sesión sin temas conflictivos

La causa principal fue, como se preveía desde anteayer, los movimientos del Frente de Todos en la Cámara baja sobre el Consejo de la Magistratura, tras un fallo que bajó la designación de la radical Roxana Reyes en dicho organismo, pese a que se refiere a una conformación que ya no es la vigente. La titular de Diputados, Cecilia Moreau -sigue en su cargo por reglamento, al igual que el resto de las autoridades- no sólo apeló la decisión judicial -impulsada por el jefe del propio kirchnerismo, Germán Martínez-, sino que dejó en suspenso a todos los integrantes para la entidad que selecciona y controla a los jueces, lo que derivó en una guerra con casi toda la oposición, en particular, con Juntos por el Cambio.