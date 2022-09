Cristina alerta al peronismo sobre el peligro de una cacería judicial

Cristina Fernández de Kirchner alineó ayer al peronismo al afirmar que "las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista". La vicepresidenta volvió a trazar un paralelo entre la causa Vialidad y los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el ex mandatario Fernando de la Rúa por la represión de 2001.