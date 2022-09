Cristina tras atentado: “Estoy viva por Dios y por la Virgen”

“Quiero agradecerles que hayan venido todas y todos. Quería que mi primera actividad publica, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente”, afirmó al comenzar su alocución.

Y continuó: “Me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, villeros, y de hermanas religiosas y laicas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las Carmelitas de San Nicolás pero no pueden porque son de clausura. Las invite pero después me di cuenta que no podían”.

Allí dijo que “me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján”, pero señaló no querer entorpecer el acto porque “iba a haber mucha seguridad”. “Era un momento muy especial”, agregó Cristina.

También dio a conocer que el papa Francisco se comunicó al otro día del atentado. “Ustedes saben que el papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes me llamó. Estuvimos hablando y me dijo que los actos de odios y de violencia siempre son precedidos por palabras y verbos de odio y violencia. Primero es lo verbal y ese clima va creciendo y creciendo y se produce... bueno... no quiero hablar de eso de ese día, no”.

Si bien no se refirió específicamente al hecho en sí, habló de una ruptura a nivel social que el país está atravesando. “A mi me gusta vivir en orden, pero para mi el orden que nosotros dimos en nuestro gobierno fue que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar y no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica o comercio, el orden que cada uno está haciendo lo que sabe y tiene que hacer”, dijo y agregó: “El orden del palo y bala eso no me parece orden”.