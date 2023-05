Cristina: mención a Wado, dura crítica a la Corte y un pedido de acuerdo a toda la clase política

Cristina de Kirchner dio ayer un reportaje exclusivo y en vivo a Pablo Duggan en C5N luego de seis años de no aparecer en esa pantalla. En la entrevista hubo un repaso de toda la agenda política y económica de la Argentina, con opiniones directas sobre la situación de la Justicia, la relación de parte de la oposición con la Corte Suprema y hasta una revisión de las condiciones en que se gestó la estrategia del Frente de Todos para la elección del 2019. La vicepresidenta también elogió a Sergio Massa y pidió una renegociación de las condiciones del acuerdo con el FMI. En lo electoral tuvo un guiño directo a Eduardo Wado de Pedro a decir que espera “que los hijos de la generación diezmada tome la posta”.

En otro tramo de la conversación razonó: “esta ya no es una cuestión de persecución a una dirigente política o de perjuicio al peronismo. Me parece que además vienen por el sistema democrático. Una corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales 2 fueron designadas por decreto por el anterior presidente y aceptaron, debería preocuparnos a todos”.

“No es bueno para ningún partido político, aun para aquel que se supone beneficiado. Hoy beneficiado y mañana quién sabe. Hay instrumentos legales. Seguramente el próximo gobierno deberá hacerlo”, deslizó.

Recordó entonces el viaje al Lago Escondido realizado entre empresarios de medios, magistrados y funcionarios opositores, lamentando que “hay un castigo social pero no hay un castigo institucional”.

Además criticó al juez federal Julián Ercolini, “que me procesó en la causa Vialidad y metió presos a los dueños de este canal, y estaba armando facturas truchas para esconder las dádivas después de haber viajado con los jefes de Clarín”. “Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción judicial, mediática o partidaria, me parece que la foto de Lago Escondido es muy brutal”, sentenció.

Hubo tramos de revelaciones en tono íntimo sobre su vida, la de su familia y el futuro y también definiciones duras sobre la economía.

Acuerdo con el FMI

Así ratificó la necesidad de una renegociación con el FMI y defendió la gestión económica de Sergio Massa.

“La principal dificultad que tiene hoy la sociedad argentina es la cuestión del FMI, pero esencialmente sus consecuencias. No hay un posición ideológica o dogmática con respecto al FMI, sino con las consecuencias del programa que aplica e impone”, consideró.

En su visión cualquier gobierno que siga el programa del FMI va a recibir el rechazo del electorado porque “al ser un programa financiero y establecer, por ejemplo, que la tasa de interés tiene que ser positiva por sobre la devaluación y la inflación”.

Recordó que “nadie habla de la emisión sobre los dólares del FMI” y reconoció que le preocupa la deuda que toma el Banco Central porque “es déficit cuasi fiscal”.

Analizó también que “en una economía bimonetaria como la Argentina y con el endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo, para que entraran tantos dólares para hacer la bicicleta financiera había que subir la tasa para que fuera el negocio”.

“Cuando se van los dólares, obviamente se produce el fenómeno que provoca el endeudamiento del FMI y la escasez de dólares. La escasez de dólares unida a la tasa de interés en la Argentina es igual a proceso inflacionario. No hay misterios para esto”, analizó.

Luego se refirió a Sergio Massa como ministro de Economía: “Creo que agarró una papa caliente. Estamos con dificultades porque necesitamos revisar el acuerdo con el FMI”, dijo la vicepresidenta y agregó que “es clave el acuerdo de todos los partidos sobre qué hacer con la economía bimonetaria, con los dólares que son escasos y quién se lleva los dólares”. “Me sentaría con cualquiera a discutir con esto”, aseguró.

Elección de octubre

“Es una elección de tercios, lo importante no es el techo, es el piso”, insistió en durante la entrevista en C5N para explicar la extrategia con la que se debe enfrentar este año electoral.

En esa línea hizo un breve análisis del gobierno y lanzó: “Este Gobierno es infinitamente mejor que lo que hubiese sido un segundo gobierno de Macri”.

“Estamos en un momento difícil pero pienso que va a ser una elección de tercios, así como la del 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos. Ahora lo importante es el piso más que el techo en una elección de tercio, lo importante es entrar al ballotage”, insistió.

Su vida personal

“Mi hija necesita de mí, es una extraordinaria mujer que está enferma”, dijo al recordar el atentado contra su vida el año pasado. “Yo creo que si a mí me pasara algo podría agravarse su enfermedad”

La candidatura

Mientras en la calle simpatizantes y militantes seguían pidiendo la candidatura presidencial de la vicepresidenta, en el estudio ella negaba esa chance una vez más y explicaba las razones.

“Basta con una cautelar para suspenderme”, dijo y afirmó no estar en condiciones de presentarse. “Estoy en libertad condicional, técnicamente”, afirmó en relación a la posibilidad de que, ante una cautelar vinculada a la condena - aún no firme- en la causa por Vialidad, la Corte Suprema decida resolver con la suspensión de la candidatura, de la misma forma que lo hicieron con las postulaciones de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Manzur en Tucumán.

“Alguien tiene alguna duda después de lo que pasó en Tucumán y San Juan”, dijo luego Cristina Kirchner, precisamente en referencia a la suspensión de las elecciones en ambas provincias a raíz de las cautelares presentadas por la oposición en rechazo a las candidaturas de Uñac y Manzur. Y agregó: “Parece que se van a animar a todo”.

Si bien días atrás volvió a insistir en que no será candidata, al ser consultada sobre la reacción de la militancia y los pedidos para que finalmente lo sea, volvió a manifestar: “ Creo que hay compresión de texto en la gente. Hay amor, cariño y fe compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Me parece que está muy claro lo que dije el otro día, que no es más que lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de alguien que fue dos veces presidente tiene que valer”.

“No voy a debilitar al peronismo en plena elección”, dijo ante la propuesta de cierto sector del peronismo de que evalúe una candidatura a sabiendas de la posibilidad de ser proscripta.