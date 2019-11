Cristina solicitó a Casación que quite preventiva de Bonadio

“Vengo muy calmado, así que no voy a hacer adjetivaciones”, dijo Beraldi a los jueces de Casación Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Sin embargo, no pudo evitar referirse a las decisiones de Bonadio como “vergonzosas”. El defensor rebatió los argumentos de que la prisión preventiva pudiera servir para recuperar los activos. Argumentó que Cristina ha sufrido toda clase de embargos, intervención de sociedades. “Lo que no es admisible es que se prive a alguien de su libertad con ese fin, no existe el encarcelamiento por deudas”, subrayó. La audiencia era considerada clave porque atacaba varios aspectos de la investigación encabezada por Bonadio. Es probable que la Sala I considere los nuevos criterios de prisión preventiva resultantes de la implementación del Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral y se apoye en el fundamento del rol institucional de Cristina de Kirchner a partir del 10 de diciembre, lo que la ubica en la cúspide de uno de los poderes del Estado. Además, cuenta con la mayor parte de la causa elevada a juicio oral. Por ende, es muy probable que la medida pedida por la defensa sea aceptada y que eso arrastre el resto de las preventivas que pesan en su contra, la mayoría dictadas por Bonadio en expedientes superpuestos.