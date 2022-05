Alberto en Francia: "Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias"

En una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la embajada argentina en Francia, y horas antes del encuentro con Emanuel Macron, Álberto Fernández fue consultado sobre sus diferencias con la vicepresidenta y las declaraciones realizadas al diario El País de España el último martes en una entrevista. “Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje, me trajo al escenario todas las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije que todo el reportaje trató de subirme a un ring para pelearme con Cristina y la verdad es que yo no me tengo que pelear con Cristina. No me quiero pelear con Cristina, sino con Macri y la derecha”.