Croatas dicen que no harán marca personal sobre Messi

“No tenemos un plan para detener a Messi y, por lo general, no nos concentramos en detener a un jugador sino a todo el equipo”, dijo el delantero Bruno Petkovic. “Vamos a tratar de pararlos como equipo y no con marca personal. Argentina no es solo Messi, tiene una cantidad de grandes jugadores, tenemos que parar a toda la Selección de Argentina”, agregó.

Croacia afrontará este partido sin jugadores sancionados y sin problemas de lesiones tras el regreso del defensor Borna Sosa.

Clave

Su mediocampo, compuesto por el capitán Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic, será clave para marcar el ritmo, como lo hicieron contra Brasil, y el defensa Josip Juranovic dijo que los tres eran absolutamente confiables.

“Mateo, Luka y Marcelo son el mejor centro del campo de Croacia en la historia, no creo que se pueda repetir. Cuando les das el balón es más seguro que tener tu dinero en el banco”, dijo el zaguero.

Petkovic anotó el gol del empate en el minuto 117 contra Brasil para forzar los penales, y Croacia hasta ahora ganó las cuatro definiciones por esta vía en las que participó en las Copas del Mundo.

“Creo que muchas personas que no son futbolistas profesionales pueden patear penales exitosos. La diferencia es lo fuerte que eres mentalmente, hay una presión enorme que nunca antes habías experimentado, pero también ayuda cuando tienes un arquero de clase mundial”, dijo Petkovic. Dominik Livakovic atajó un penal contra Brasil después de salvar también tres en su tanda de octavos de final ante Japón.

“Cada día que pasa me estoy volviendo más consciente de la magnitud de este objetivo. Tal vez experimente algo similar en la semifinal o más allá”, dijo Petkovic.