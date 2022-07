Cronenberg en sala Lugones

La última película de David Cronenberg, “Crimes of the Future”, que se estrenó en el último Festival de Cannes, no tendrá estreno en salas comerciales sino que se verá en doce funciones en la sala Lugones del Teatro San Martín, a partir del jueves 14. El film a fin de mes llegará a la plataforma Mubi. En su último film, Cronenberg propone pesadillas futuristas donde el cuerpo humano sufre horribles transformaciones, rodadas por el cineasta canadiense de manera gráfica, como en la primera etapa de su obra (hubo gente que no la soportó en Cannes y abandonó la sala). El elenco está encabezado por Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart.