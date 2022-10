Cruces con Bento en el Consejo y anticipo de que irá a la Corte

Convocado por el artículo 20 del reglamento del Consejo y en la comisión de Acusación (más severa que la de Disciplina), el juez mendocino volvió a atribuir sus desventuras a una suerte de confabulación en su contra.

“Buscaban una condena social en Mendoza y que los condicione a ustedes”, señaló sobre el tratamiento de su caso que, además tuvo como puntapié su exclusión para el concurso a la Cámara Federal de Casación Penal, primer gesto de unanimidad del Consejo en su modelo de 20 integrantes y presidido por la Corte. “No experimenté enriquecimiento patrimonial como dijo la pericia contable”, se defendió Bento que culminó quebrándose en su declaración que será ampliada por escrito.

“Quiero constancia de mi defensa, de la de denegatoria y que no es una rogativa del tribunal o de los consejeros, no es remitirse a escritos es explicar e introducir elementos nuevos. Dejamos sentados nuestra defensa ante la indefensión de dar respuesta”, replicó el abogado de Bento, Mariano Cúneo Libarona, presente en la audiencia. Tonelli insistió en que podía no había estado indefenso y le habían dado la chance de presentarla de manera oral o escrita. “Lo dirá la Corte (Suprema). Muchas gracias”, lo cortó el defensor, en lo que constituye un anticipo de que con un resultado adverso en el jury, Bento intentará ir al máximo Tribunal para intentar llevar su caso lo más lejos en el tiempo. “Pasá a cohecho y no digas más nada y veremos que hacemos”, lo instruyó el abogado a lo que Bento prosiguió con su defensa acerca de que no había intentado engañar al Consejo en el trámite de su postulación para camarista de Casación, porque no era un error imputable al registro del formulario virtual que él completó ni a que no tuviera en ese momento un informe de reincidencia que estaba desactualizado.

“Me inscribí al concurso porque era una excelente oportunidad para mostrar idoneidad y venirme a Buenos Aires. Era la posibilidad de demostrar mi inocencia”, alegó Bento. Destacó también que “no existe vínculo, contacto o mensaje mio con las personas que pedían y recibían el dinero”. “Me imputan por capturas de pantalla”, completó.