Cruces entre el PJ y el Frente Progresista por transición en Santa Fe

El principal punto de discordia es el Presupuesto 2020, que Lifschitz elevó a la Legislatura santafesina. En el PJ aseguran que no era lo acordado, ya que la intención era que lo elaborara el equipo de Perotti, gobernador que ejecutará esa pauta de gastos. sin embargo, ya Lifschitz había mencionado que los diputados no aceptaron que el Gobierno incumpliera con los plazos. Incluso, el socialista había manifestado que había una interna peronista con la que no podía lidiar, ya que el rechazo a postergar el tratamiento del Presupuesto llegó incluso desde legisladores del PJ.

“El actual mandatario requirió a las cámaras legislativas tener la dispensa para no enviarlo antes del 10 de diciembre y que hiciera lo propio el nuevo gobernador. La respuesta fue, por parte de la Cámara de Diputados, una consideración negativa a esa posibilidad y sólo una prórroga hasta el 31 de octubre. En tanto, la Cámara de Senadores, ante mencionado pedido, respondió con una nota que fue votada por amplia mayoría rechazando esa posibilidad”, dijo el FPCyS en un comunicado.

De la misma manera, en “repudio a las declaraciones del presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera”, la alianza que comanda Lifschitz aseguró que “por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe todos los requerimientos que fueron realizados en la mesa de transición, ya sea de información o reuniones, han sido satisfechos por los funcionarios asignados para esas tareas”, agregó el texto.

Olivera había mencionado que el equipo de Lifschitz había entregado “información parcial” y que había preocupación por “cómo se van a pagar” las obras provinciales en ejecución. Y, además, se había quejado porque el Presupuesto no había sido confeccionado por la comisión que había conformado Perotti para encarar el proceso de transición.