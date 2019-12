¿Cuál es el top ten de tenistas que más dinero ganaron en el año?

Tal es así el emparejamiento que hubo, que la australiana Ashleigh Barty se proclamó campeona de las Finales de la WTA en la ciudad china de Shenzhen y embolsó un premio monetario de u$s 4,4 millones, el cheque más grande de la historia del deporte de las raquetas.

Sin embargo, las cosas todavía no están del todo equilibradas y más varones siguen agrandando sus cuentas más que las mujeres. Y el líder de 2019, según el relevamiento hecho por la revista Forbes, es el español Rafael Nadal, que tras ganar Roland Garros y el US Open (sus logros más destacados), recaudó en forma oficial u$s 16,3 millones. Como ocurre en el ranking de la ATP, su escolta es el serbio Novak Djokovic -se coronó en Australia y en Wimbledon-, con ganancias por u$s 13,3 millones.

Barty es la primera mujer de la lista y tiene el enorme mérito de integrar el podio merced a los u$s 11,3 millones, tanto en singles como dobles, luego de haber obtenido Roland Garros y las WTA Finals.

El resto de los tenistas obtuvieron la "módica" suma de un sólo dígito, es decir, menos de diez millones. El suizo Roger Federer atesoró u$s 8,7 millones, mientras que los siguientes dos profesionales recibieron cheques muy similares: el austríaco Dominic Thiem ganó 8 millones de la moneda estadounidense, al tiempo que el ruso Daniil Medvedev -de las apariciones más rutilantes del año- logró u$s 7,9.

Campeón en las Finales de la ATP, el griego Stefanos Tsitsipas también se anotó entre los millonarios del año, con u$s 7,5. El resto del ranking lo concentran las mujeres, tres de las más destacadas de la temporada, con cifras muy similares. La rumana Simona Halep sumó u$s 6,9 millones, la japonesa Naomi Osaka 6,7 millones y finalmente la joven canadiense Bianca Andreescu, ganadora del US Open, se llevó 6,5 millones.

Los argentinos

En posiciones muy similares a las ranking ATP, Diego Schwartzman y Guido Pella figuran entre los más ganadores del año, también en cuanto a premios. El "Peque" es 13° de la lista de varones, con casi u$s 2,5 millones, mientras que el bahiense figura 21° con u$s 1,7 millones.

Contando sólo los albiceleste, el podio lo completa el cordobés Juan Ignacio Lóndero con algo más de u$s 900 mil, seguido del correntino Leonardo Mayer, que obtuvo 889 mil de la moneda estadounidense, y del marplatense Horacio Zeballos, de espectacular año en dobles (campeón en Canadá y finalista del US Open, llegando al N°3 del ranking), que acumuló casi u$s 850 mil.