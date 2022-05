“Cuando la Justicia falle, el club tomará una medida”

“Nosotros (el Consejo de Fútbol) no somos jueces. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces qué decir. Esperemos a ver qué dice la Justicia. Todos pensamos igual. Yo ahora tengo que llegar al club y enterarme de todo, ahora no sabría decirte”, explicó el exestratega de Boca. No obstante, Riquelme aclaró que repudia los hechos denunciados por la víctima hacia el jugador colombiano: “Vos, yo, creo que todos repudiamos. Yo soy una persona normal y es la realidad. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol. Cuando es otro tema, bueno, nos da bronca, a vos, a mí, a todos”.

El vicepresidente “xeneize” también hizo mención a sus dichos de la semana pasada durante una entrevista en ESPN, en la que evitó hablar del tema y dijo que “Villa es un ejemplo como profesional” y que “es el mejor jugador del fútbol argentino”. “El otro día hice una nota de fútbol y si hablamos de fútbol tenemos que separar las cosas. El fútbol es una cosa y el otro tema es diferente”, aclaró Riquelme. Y agregó: “Cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol y este chico sabe jugar al fútbol. No tiene nada de malo. Después tengo que aguantar tres días que digan que Riquelme esto, lo otro. Yo hablo bastante claro. No van a lograr ponerme nervioso”.

En otro tramo de la entrevista, Riquelme reconoció que Villa está “golpeado anímicamente” y que recibe tratamiento psicológico por profesionales del club. “Están los psicólogos y mucha gente detrás. Nosotros lo acompañamos cada día. Y a él se lo encuentra bien. Él está golpeado, como corresponde. Nosotros no podemos hacer más que eso”, concluyó con respecto a la situación del delantero colombiano.

En cuanto a lo deportivo, el vicepresidente segundo de Boca consideró que los logros que consiguió el equipo “se valoran poco” y lamentó que “venda más” que haya “lío” en el club. El ídolo “xeneize” destacó que desde su llegada al club fueron el equipo que “más ganó” y que todavía faltan “dos finales más”. “Se valoran poco las cosas que consigue Boca. Hace dos años y medio estamos y somos el equipo que más ganó. Y eso que nos faltan dos finales”, se quejó el responsable del Consejo de Fútbol. Por otro lado, Riquelme celebró que, progresivamente, Boca esté “volviendo a ser un club de fútbol” ya que dejó entrever que en la gestión anterior se lo usaba “para otra cosa”. “Eso es maravilloso y el hincha lo disfruta mucho. No me imaginaba volver a Boca después de ser futbolista. Si estoy en el club es gracias a los hinchas”, agradeció el dirigente que ganó las elecciones de diciembre de 2019 con poco más de la mitad de los votos.