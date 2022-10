Cuatro argentinos entre los mejores 50 técnicos del mundo

Según Four Four Two, la lista está determinada por la capacidad, los logros deportivos en los últimos 12 meses y los recursos con los que han contado. No es la primera vez que Argentina cuenta con representación en este ranking anual de los mejores entrenadores del mundo, sin embargo en esta ocasión, el que no aparece como el año pasado es Marcelo Bielsa, quien desde que se alejó del Leeds no volvió a trabajar.