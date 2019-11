Cumbre radical en La Plata para ver cómo seguir post 10-D

Claro que el panorama es otro. El radicalismo está envalentonado. Más del 50 por ciento de los municipios ganados por Juntos por el Cambio en Buenos Aires son propios. Y ahora que el Ejecutivo nacional y provincial no pertenece a ningún integrante de la alianza, la U.C.R quiere mostrar un poder de fuego más activo. “Como parte del gobierno todos fuimos orgánicos. Pero ahora es necesario mostrar la misma unidad con la que el peronismo ganó las elecciones. Todos sabemos que no nos conviene separarnos, pero de este lado de la vereda tenemos que cumplir otro rol como partido”, asegura uno de los intendentes que, por diferentes motivos, no será de la partida.