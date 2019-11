Cyber Monday 2019: por cepo e inflación, prevén récord de ventas

“La coyuntura nunca da respiro pero hay buenas expectativa. Si bien creemos que el descuento será bueno, en este evento en particular la variable estará en las cuotas”, dijo a este medio Sambucetti, uno de los referentes de la CACE y organizador del megaevento. “Nos ha tocado todo tipo de coyuntura en todos los eventos y todas tienen su particularidad, pero siempre terminamos creciendo en relaciona los años anteriores”, profundizó.

Si durante el último Hot Sale se registraron 500 empresas y hubo 3.4 millones de productos vendidos, esta edición del Cyber Monday contará con 560 compañías que a través de ofertas y cuotas sin interés buscarán generar un mayor caudal de ventas. “Las empresas que participan están con altas expectativa y creo que las cuotas sin interés van a ser un factor crítico, clave”, profundizó.

Si bien la situación actual del comercio a nivel local no es buena - la caída del consumo alcanzó el 12,1% en el acumulado de los primeros ocho meses del año, según INDEC - su variante electrónica transita por caminos alternativos. Un relevamiento realizado por la propia CACE señaló que el primer semestre de 2019 culminó con un incremento del 7% en cantidad de productos vendidos y una suba del 56% en la facturación respecto a igual período de 2018. Por encima de la inflación.

SANDLERIS BCRA V 11-10.jpg Guido Sandleris. BCRA

Las buenas cifras del sector se contraponen con la coyuntura general de la economía. La fuerte caída de las reservas obligó al titular del Banco Central, Guido Sandleris, a la ampliación de la restricción cambiaria para la compra de moneda extranjera. El monto límite, que tras las PASO se ubicaba en u$s10.000, fue actualizado a u$s200. Por otro lado, la inflación de septiembre fue la más alta en un año: 5,9%. Estos datos no son menores a la hora de hablar del consumo.

Con la aplicación del cepo y la suba de precios, el Cyber Monday 2019 aparece como “una buena oportunidad para que consumidores de la clase media-alta y alta puedan anticipar compras de bienes durables”, consideró Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market. “Es un buen momento, sabiendo que habrá una evolución futura en estas categorías”, añadió respecto a la suba inflacionaria que llegará en los próximos meses.

“Sin duda es un buen momento para aprovechar promociones ya que la tasa subsidiada de Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12 sigue estando en el orden del 20%, con un Costo Financiero Total (CFT) de 25% frente a una tasa de Leliq que se mantiene en el orden del 68%”, profundizó Di Pace.

En igual sentido, Sambucetti sostuvo que tanto la situación del dólar como la suba de precios puede apalancar las ventas del evento y funcionar como resguardo de los ingresos: “Pese a las coyunturas, siempre terminamos creciendo en relación a los años anteriores. Creo que en esta oportunidad puede haber alguna particularidad de que la gente diga ‘compro ahora porque no sé lo que va a pasar’, sobre todo si es en productos financiados”.

ecommerce.jpg Las ventas de comercio electrónico crecen año tras año. Pixabay

El cambio de Gobierno trae a la memoria similitudes y diferencias con 2015 respecto a la situación económica del consumidor promedio. A propósito de esto, el titular de la CACE expresó que “algún parecido hay” ya que “en aquel entonces, como ahora, los bienes pasan a ser un resguardo ante futuras situaciones”.

“Si bien en 2015 se sabía que el dólar iba a ir a otro valor, alguna similitud había con lo que está pasando. El cepo es un ejemplo. La diferencia con aquel momento es que se generaba cierta expectativa de cambio de la coyuntura”, dijo. Pese a ello, Sambucetti consideró que debido a la incertidumbre que genera la economía “hoy hay mayor precaución”. La caída en los salarios, el aumento del desempleo y la pobreza que crece día tras día son factores que explican dicha moderación por parte de los consumidores.

Por último, el director institucional de CACE se refirió a la evolución del e-commerce en Argentina. “En estos cuatro años creció mucho, sobre todo en algunas categorías que antes no tenían mucho peso, como Alimentos, Repuestos para autos, Herramientas. El evento ya no es solo para comprar el pasaje para las vacaciones o la TV. Quizá hoy no es momento para darse un gran lujo, pero sí para hacer una buena compra”, concluyó.