Daniel Angelici realizó una fuerte insinuación contra Juan Román Riquelme

"No me siento decepcionado por lo que hizo Riquelme. Lo conocí cuando era tesorero y de ida y vuelta cuando era presidente. Tiene su forma de ser, no la comparto pero tiene la libertad de integrar la lista que se sienta más cómodo", afirmó en conferencia de prensa en el estadio La Bombonera. Y agregó: "No me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejemos que el hincha siga teniéndolo como ídolo. El voto que aporta Riquelme es el del voto joven. Las encuestas vienen parejas, si no participaba Román iban a ser de mucha paridad".

En ese sentido, pese a que lo respetó, se sumó a las declaraciones del candidato a vicepresidente Juan Carlos Crespi, quien había criticado la falta de preparación de Riquelme para un cargo dirigencial. "Escuché a Crespi y tiene razón y me hace reír. En un partido de fútbol, lo busco a Riquelme. Pero luego, hay que gestionar. No hay que subestimar al socio de Boca. Hay muchos que quieren al club y leen detalladamente los integrantes de una lista", aseguró.

Cuando uno quiere ser dirigente tiene que sentarse a discutir ideas y proyectos. Cuando manda al abogado y al representante es para negociar algún contrato" (Daniel Angelici)

Angelici dio su versión sobre las negociaciones que se mantuvieron con Riquelme en las últimas semanas, luego de su pedido público de unidad política, que no se concretó. "Riquelme decidió negociar mediante su representante y su hermano para cerrar en una de las tres listas. Finalmente decidió acompañar a una persona a la que conoce. Lo tuvo de presidente y en esos años cada cosa que Román quería, Ameal se lo daba. No voy a recordar que yo era el tesorero y las discusiones que tuvimos", recordó.

"Cuando uno quiere ser dirigente tiene que sentarse a discutir ideas y proyectos. Cuando manda al abogado y al representante es para negociar algún contrato. Hablé con Riquelme una vez en su casa y después telefónicamente. Mantuve seis o siete reuniones con su representante y su hermano. Por momentos parecía cerca y por otros, no. Me imaginé, quizá incrédulamente, que cuando no se dio la unidad el ídolo se iba a quedar en su casa para ponerse a disposición del candidato que ganara", completó, con algo de ironía.

Así fue como el "Tano" lanzó una de sus frases más fuertes, consultado sobre si pensaba que era verdad el rumor que indica el pago de una alta suma de dinero de parte de Ameal a Riquelme para sumarse a la lista opositora: "Tanto yo como todos los que están acá saben de qué se trata. En estos años, ustedes (por los periodistas) se enteraron de todo. No pudimos hacer un solo mercado de pases sin que supieran a qué jugadores íbamos a buscar. No voy a contestar lo que ustedes ya saben y lo que a lo mejor ni ustedes se animan a decir. Quizá cuando termine la elección lo diga. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo", tiró.

Por último, el presidente saliente y que apuesta por Cristian Gribaudo como candidato para su continuidad al frente del club, reconoció cuál fue la deuda de sus dos gestiones: "Me voy con el sabor amargo y triste de no haberle dado al hincha de Boca la Copa Libertadores tan anhelada. Ganamos seis títulos, creemos que gestionamos bien el club y le deseamos lo mejor a las próximas autoridades", cerró.