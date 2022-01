De Guatemala a Guate...

Sería de “mala gente” no entender que cuando no se tiene ninguna noticia positiva respecto al crecimiento de nuestro mercado de capitales, sus voceros se entusiasmen, al punto de “irse de boca”, cuando tienen un anuncio cualquiera. Si la cosa sigue como viene, con u$s3,7 millones diarios, este enero será para las acciones el del volumen diario (en u$s libres) más bajo en al menos 23 años y el quinto menor para un mes cualquiera (los anteriores en 2001), anotando la mayor caída frente a diciembre de que tengamos memoria (49%; séptimo mayor achique para un mes cualquiera). Para los que dicen que los últimos instrumentos autorizados por la CNV son un impulso para el mercado de capitales argentino, es poco lo que podemos agregar: nuestro mercado de capitales está en vías de extinción y los principales responsables claramente miran para otro lado. Entendemos que frente a un fracaso tan brutal prefieran “enterrar la cabeza” a reconocer su incapacidad, lo que siendo personas de honor los obligaría a renunciar. Así en lugar de tratar de hacer algo por las empresas e inversores argentinos, lo que no saben cómo, se dedican a generar negocios para los intermediarios y algunos “avivados”, sin importar el efecto que esto pueda tener sobre la economía del país y sus habitantes. Todo esto lo entendemos, pero lo que no podemos justificar de ninguna manera es que en pos de promocionar lo poco que pueden hacer, pierdan la mesura mínima y la compostura que los obligan sus funciones, patrocinando desembozadamente instrumentos de alto riesgo, poco importa que sea una vieja/nueva cotizante o nuevos Cedear, para que los adquieran inversores de poca y nula preparación. Como confiamos en la honradez material de quienes hablamos, el único camino que nos queda es decir que su comportamiento es cuanto menos: poco profesional. Enójense todo lo que quieran, pero si son capaces de aprender algo de esto y corregir comportamientos futuros, para hacer del nuestro un mercado en serio y no uno que solo sirva a “los amigos”, bienvenido sea. ¡Ah!, la seguimos el lunes. Con el “blue” trepando 0,48% a $209,5, a un tris de marcar un nuevo récord posconvertibilidad, la tasa de riesgo-país 1,53% a 1.863 pb en su novena suba consecutiva y el dato de una inflación 2021 de 50,9%, los principales ADR cedieron en promedio 1,04% con 8 alzas frente a 13 bajas, mientras el S&P Merval anotaba una suba nominal de 0,32% a 85.370,86 puntos, operando $1.110 millones con 29 alzas, 6 sociedades sin cambio y 29 en baja.