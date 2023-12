Decisión clave de Corte impacta en Casación por causa de desapoderamiento de empresa

En el caso Mackentor, la querella hizo énfasis a la rescisión del contrato con el Estado para la obra del Acueducto que terminó en manos de Supercemento; un aumento de capital efectuado por La Forestal Ganadera SA -socia de Mackentor-; y el pago del 50% de la venta de la fábrica de tubos. Menéndez fue condenado por el caso pero la Justicia consideró que la usurpación culminó con la intervención judicial. El argumento de la dictadura fue que podían subvencionar actividades de la guerrilla. El tribunal no hizo lugar a las nulidades de todo lo ocurrido posteriormente ni a la reparación pecuniaria que había pedido la querella. Por eso acudieron a Casación, argumentando que la intervención había sido parte del plan sistemático de la dictadura que buscó dotar de una fachada legal actos que estaban viciados. Hornos y Gemignani rechazaron el recurso pero Borinsky hizo lugar. Gemignani adujo que estaba correctamente desestimado y que no hubo prevaricato, pero que en todo caso podía la querella acudir a otra vía por el resarcimiento. Hornos dijo que el tribunal penal no era competente para anular la intervención judicial de aquella época. Pero en su disidencia Borinsky mencionó que se analizaron todos los hechos de manera fragmentada y no armonizados con el contexto para determinar si podía anularse la decisión judicial desde su faceta material, más allá de lo formal. La querella fue a la Corte con un recurso extraordinario: Borinsky y Javier Carbajo lo concedieron; Hornos, se opuso.