Demoras y cancelaciones de vuelos en Ezeiza y Aeroparque afectan a 14.500 pasajeros

Los problemas para volar comenzaron a las 6.30 de este martes y continúan después del mediodía. En un principio trascendió que los trabajadores enrolados en el gremio APTA, que conduce Ricardo Cirielli, era responsables por las demoras por realizar asambleas. Sin embargo, Cirielli negó esa información.

“Ni paro ni asamblea, solo es incapacidad de quienes conducen la gerencia de operaciones. Las cancelaciones en Aeroparque son exclusiva responsabilidad de operaciones, lo sabían pero no tomaron los recaudos para que se cubra el puesto en este turno. Falta personal habilitado”, alertó el gremialista, alineado al futuro gobierno, en las redes sociales.

Informate más: El gremio de técnicos aeronáuticos seguirá bajo dominio de Cirielli

“Los responsables de los 14.500 pasajeros sin volar son los directivos Gastón Devesa y Matías Larumbe”, apuntaló Cirielli. “La pregunta es: ¿si fuera un conflicto entre APTA y la empresa por qué no lo denunciaron al ministerio de trabajo para que aplique la conciliación? No lo hacen porque no lo es”, agregó.

Se recomienda a los pasajeros consultar a las líneas aéreas el estado de los vuelos antes de salir rumbo a las terminales.

“Si bien no hay estado de asamblea ni medidas de fuerza previstas, nos vemos obligados a realizar esta advertencia pública, para que se tomen las medidas urgentes para terminar con este problema”, dijo Cirielli. “Se espera que para las 14 horas cuando ingresa un nuevo turno, el problema se solucione temporalmente ya que ahí si está el personal capacitado¨, explicó el sindicalista.

Desde APTA informaron que la empresa AA centraliza la responsabilidad de mantener comunicación con la aeronave en vuelo por parte del despachante en un sector denominado Radio CCO, que posee características técnicas para que el alcance de onda de los equipos HF, Acars y VHF sean óptimas.

La comunicación con las aeronaves en vuelo permite alertar de cambios de destino, monitoreo de combustible a bordo, puntos de notificación y fundamentar o recepcionar al jefe de CCo cualquier tipo de ayuda o declaración de emergencia.