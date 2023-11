Denuncian a Meta por permitir que menores tengan cuenta en IG

Pese a que la compañía Meta sabe de la existencia de millones de cuentas de menores de 13 años en Instagram, que es la edad mínima requerida para disponer de una cuenta, solo se inhabilitaron “unas pocas” y se permite que el resto continúen en la plataforma.

Estas afirmaciones se basan en información obtenida de correos electrónicos internos, chats de empleados y presentaciones de la empresa, en los que se detalla que las redes sociales de la compañía no cumplen con la ley de privacidad de menores, según el medio The New York Times, que tuvo acceso a la versión extendida de la demanda.

Datos

Asimismo, los fiscales denuncian que, durante los últimos años, Meta recopiló la información personal de estos niños y niñas, como su ubicación y dirección de correo electrónico, sin permiso de los padres o tutores.

También la demanda argumenta que, aún conociendo la existencia de estas cuentas, Meta no implementó sistemas de detección eficaces, lo que incumple con la ley federal de privacidad de niños.

Por su parte, en declaraciones recogidas por The New York Times, Meta argumentó que trabajan “continuamente” para hacer que sus redes sociales sean una plataforma segura y apropiada para los adolescente y que, respecto a la demanda, “caracteriza erróneamente” el trabajo de la compañía “utilizando citas selectivas y documentos cuidadosamente seleccionados”.