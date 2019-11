Denuncias detenciones arbitrarias

“Hoy fuimos a la Policía a preguntar y no nos dijeron nada. No sabemos nada de los arrestados. Mi primo, Juan José Gutiérrez, tiene 22 años y es estudiante. Ayer lo detuvieron por tener la piel oscura, nada más. No sé nada de él, ni dónde ni cómo está”, denunció en diálogo un joven manifestante, que prefirió no dar su nombre.