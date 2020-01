Dramático retiro de una tenista en el Abierto de Australia por el humo de los incendios

"Tuve miedo de desmayarme. No podía caminar", declaró Jakupovic tras el encuentro. La eslovena abandonó tras una crisis de tos, cuando derrotaba por 6-4, 5-6 a la suiza Stefanie Voegele.

"No es sano para nosotros" jugar en estas condiciones, añadió. "Me quedé sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección", añadió Jakupovic.

En el mismo sentido, la canadiense Eugenie Bouchard tuvo que recurrir al médico en la cancha debido a dolores en el pecho, aparentemente debidos también a dificultades respiratorias. Sin embargo, pudo terminar su partido y pasar a la segunda ronda de calificaciones.

Además de la calidad del aire juzgada "peligrosa" el martes por las autoridades de Melbourne, que aconsejaron a los habitantes de la ciudad "permanecer con puertas y ventanas cerradas", el calor del verano puso condiciones de juego particularmente complicadas a pocos días del inicio de primer torneo del Grand Slam del año, el 20 de enero.

Los organizadores, por otra parte, suspendieron los entrenamientos, pero mantuvieron los partidos de la ronda de clasificación.