Agremiados contra todos: pidió a clubes que respeten contratos y a la AFA que haya descensos

En un comunicado, el gremio dijo que las "excepcionales circunstancias que afectan a la población mundial a raíz de la propagación del COVID-19 y que involucran, también, entre muchas otras, a la actividad futbolística del país, tornan imperioso el cumplimiento por FAA de su objeto estatutario".

En ese sentido explicó que ese estatuto consiste "en la defensa de los derechos e intereses de todos los y las que, como futbolistas, participan de la misma, priorizando, en este caso, el resguardo de la vida y la salud de este colectivo de trabajadores, por sobre el eventual regreso a los entrenamientos previos a la reanudación de los torneos".

"Ello justifica el requerimiento que aquí se deja formulado, dirigido a todos los clubes afiliados a la AFA de las distintas categorías profesionales, de dar estricto cumplimiento a las obligaciones asumidas en todos los contratos -registrados y no registrados-, especialmente relativas al pago íntegro y puntual de la remuneraciones pactadas en los mismos", prosiguió el escrito.

#Institucional Resoluciones de la Asociación del Fútbol Argentino sobre sus campeonatos oficiales.



"En el supuesto que las autoridades nacionales autoricen la vuelta a los entrenamientos, la autorización deberá ser acompañada por las condiciones de protección de la vida y la salud de los y las futbolistas a cumplir ineludiblemente por los clubes, como condición sine qua non de reanudación de la actividad, bajo apercibimiento de las respectivas sanciones aplicables, en caso de inobservancia de las mismas", sostuvo Agremiados en un texto publicado en su web oficial.

El gremio que conduce Sergio Marchi manifestó además que "en la ocasión pre mencionada, la AFA tendrá la obligación de mantener abierto el libro de pases".

Por último, con respecto a la resolución dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino en el Boletín Nº 5768, relativo a la eliminación de los descensos en la próxima temporada 2021, "en forma completamente inconsulta con FAA, la misma deviene irrazonable y contraria a la dignidad de los y las futbolistas".

"Sumado a ello, no debemos pasar por alto que con la aplicación de esta medida se estaría poniendo en riesgo la fuente de trabajo de un gran número de futbolistas, con todas las consecuencias que de ello pudieran derivarse", concluyó el comunicado.

La preocupación de los futbolistas respecto de este último punto conduce a la posibilidad, revelada por el propio presidente de Lanús, Nicolás Russo, respecto de que ante la ausencia de descensos por dos temporadas, si bien se mantendrá el sistema de promedios, los clubes podrán sanear sus finanzas recurriendo a planteles con más futbolistas juveniles y eliminando por ende erogaciones por contratos de cifras elevadas.

Y a esto se suma que la fata de descensos y la consecuente acumulación de ascensos en esas temporadas llevará a que en la temporada 2022-2023 haya 28 equipos disputando el campeonato de primera división, que para entonces llevará su segunda edición con el nombre de Liga de Fútbol Profesional (LFP), ya que la Superliga dejó de existir al darse por terminada la 2019-2020.

Requerimos dar estricto cumplimiento a las obligaciones asumidas en todos los contratos -registrados y no registrados-, especialmente relativas al pago íntegro y puntual de las remuneraciones pactadas en los mismos

El propio Russo afirmó que Marchi "no aceptó la propuesta de la AFA en la que se le ofreció extender los contratos de los jugadores que se vencen el próximo 30 de junio", en réplica a la queja sindical.

"Que Marchi no mienta sobre que la dirigencia no le propuso nada, cuando él fue quien no aceptó la propuesta de la AFA para extender los contratos hasta diciembre próximo", avisó Russo en diálogo con Télam.

"En persona fui a hablar con Marchi, acompañado de Pablo Toviggino (secretario ejecutivo de la AFA), para ofrecerle negociar con los jugadores que perciben los salarios más altos una reducción de los mismos para colaborar con los clubes de primera y los del ascenso, con el objetivo de que todos podamos pagar los haberes hasta diciembre próximo", detalló el titular "granate".

La bronca de Sand

El delantero de Lanús, José Sand, criticó duramente las medidas de la AFA por el coronavirus al afirmar que "quieren sacar los descensos" para bajar los sueldos de los futbolistas.

"Cuando escuché a (Claudio) Tapia apagué la tele y me acosté, tengo tantas cosas para decir. Esto no cambia más, sigue todo igual, es una vergüenza lo que quieren hacer. Quieren sacar los descensos para bajarnos los sueldos a los jugadores", disparó Sand.

En la misma línea, el "Pepe" continuó: "Ojalá pudiera decir todo lo que quiero, pero acá no te dejan. Son pocos los que dicen la verdad".

"En el fútbol los dirigentes son importantes, pero más somos los jugadores. Russo es muy importante en la historia de Lanús, pero más somos nosotros que jugamos", añadió en declaraciones a Radio Continental.

Por último, Sand apuntó contra San Lorenzo debido a su situación económica: "¿San Lorenzo tiene contratos altos? ¿Qué culpa tenemos el resto y los clubes que hacen las cosas bien?", concluyó.