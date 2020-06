Sergio "Kun" Agüero enseña a contar en castellano en la BBC

Luego de ver como se comportaba el goleador delante de la cámara durante la cuarentena por el nuevo coronavirus Covid-19, desde Bitesize Daily lo convocaron para enseñarle a contar en castellano a niños y niñas de entre 5 y 14 años.

Agüero no es el único famoso que se unió al proyecto de la BBC. También figuran Liam Payne, ex One Direction, el actor Danny Dyer y la actriz Jodie Whittaker, entre otros.

En un adelanto que publicó la BBC se ve a Agüero contando del 1 al 12 en castellano. "Solo quería decirles a todos los niños que están aprendiendo en casa en este momento que continúen", dice el goleador en otro fragmento del video.

La participación de Agüero en el proyecto Bitesize Daily fue filmada semanas atrás. Ahora, el delantero está enfocado en la vuelta del fútbol en Inglaterra. El primero partido del Manchester City será el 17 de junio ante el Arsenal.