Alberto Fernández, un invitado de lujo en Liniers

Distendido tras el discurso que brindó más temprano en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario se ubicó en un palco de la cancha de Vélez junto al diputado Eduardo Valdés y al vicepresidente segundo del club de Liniers y Ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa.

A fines del año pasado, cuando ya había ganado las elecciones y aún no había asumido la presidencia, los dirigentes del "Bicho" lo invitaron a la cancha en los partidos frente a Newells, en el estadio Diego Armando Maradona, y con Boca, en la Bombonera.

Sin embargo, Fernández declinó la invitación para ver a Argentinos, por entonces puntero del certamen, "por cábala".

"Me invitaron a ver los partidos, pero no fui por cábala, porque en todo el campeonato no fui. No es que no miro los partidos, sólo no voy a la cancha porque no sea cosa que voy y se termina la racha", había dicho en esa oportunidad.