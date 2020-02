Pella ganó una batalla interminable en su debut en el Argentina Open

Después de un interminable choque entre Pablo Cuevas y Albert Ramos, una suerte de preanuncio perfecto, cuando la noche empezaba a cubrir al Buenos Aires Lawn Tennis Club, el bahiense y el santafesino Facundo Bagnis salieron a la cancha. Otro partido tardío, otro partido disputado, que finalmente cayó para el lado del número 27 del mundo por 7-6 (2), 6-7 (2) y 6-4, en tres horas y diez minutos.

A priori, Pella debía hacer valer sus más de 100 lugares de diferencia en el ranking (Bagnis es el 134°), pero el de Armstrong estuvo a la altura del partido. Incluso, hubo momentos en los que se movió mejor y tomó decisiones más acertadas, apostando por las líneas y a retrasarlo al N°2 de Argentina.

Después de un primer set parejo, se esperaba que el bonaerense hiciera sentir el peso de la diferencia, pero lejos estuvo de plantearse ese escenario. Bagnis luchó y llegó a sacar para el set 5-4 y allí se diluyó su momento. Pella quebró y se puso 6-5, con el saque del santafesino, que estuvo a dos puntos de ceder el partido. Desde ese momento, el de Armstrong se soltó, lo pasó en velocidad a su rival y terminó quedándose con el capítulo.

Ya el tercero fue un duelo diferente, marcado por las emociones y la resistencia física. El campeón de la Davis en 2016 quebró de entrada y con el parcial 2-1 a su favor, Bagnis pidió asistencia médica por una molestia en una pierna. A pesar de la rápida ventaja de Pella, su rival se las arregló para volver al partido, pero su cuerpo no le permitió mucho más.

Para Pella fue un triunfo importante, más allá de lo complicado. El debut siempre es difícil, y más aún en un torneo que viene siendo perverso con los favoritos. En los momentos decisivos pesó más los diferentes presentes, a pesar de algunos pasajes erráticos del bahiense. Allí estuvo la clave del desarrollo de un partido parejo.

Como dato quedará que fue uno de los encuentros más largos de la historia del ATP 250 porteño. Quedó a 14 minutos del más extenso, que fue el de segunda ronda de la edición 2005 en el que Félix Mantilla venció 4-6, 7-6 (5) y 7-6 (5) a otro español, Marc Lóez, en tres horas y 26 minutos.

El rival de Pella en cuartos será Juan Ignacio Londero, el viernes en segundo turno de la Cancha Central, un horario discutible teniendo en cuenta que cerrarán Thiago Monteiro de Brasil y Pedro Sousa de Portugal. El cordobés revirtió un partido que comenzó duro pero lo terminó resolviendo con solvencia. Fue 6-7 (3), 6-2 y 6-1 ante el serbio Laslo Djere, sexto favorito del certamen.

Hubo dos partidos diferentes en el Court Central, castigado por el sol del primer turno de la jornada. El set inicial fue nivelado, con el “Topo” acelerando pero sin control. En el tie break, el de Jesús María se perdió en sus nervios y no pudo capitalizar la buena labor construida. Entonces el número 35 del mundo tomó sus ventajas y se llevó el parcial.

De inmediato, Londero se acomodó en la cancha y tomó el saque de su rival, y desde allí fue dominador absoluto del encuentro, apostando a jugar cerca de las líneas, con intensidad y más potencia. Al promediar el tercer set, Djere fue atendido por molestias en los abdominales que le impedían moverse correctamente.

“Cuando quebré en el segundo set me sentí más cómodo. Me dolió perder en el tie break y me saqué la bronca que tenía por dentro. Rebobiné y entré a jugar más tranquilo para consolidarme”, apuntó el 69° de la ATP.

En medio de los partidos de argentinos, el uruguayo Cuevas y el español Ramos se enfrentaron para decidir el rival del ganador de Diego Schwartzman o Federico Delbonis. Comparado con el de Pella, las dos horas y 40 minutos terminaron siendo “breves”. El nacido en Concordia y naturalizado charrúa se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4.

Es la quinta vez que Cuevas alcanza los cuartos del Argentina Open, aunque nunca pudo meterse entre los cuatro mejores del certamen. Ahora espera por uno de los dos nacionales que completan el cuadro.