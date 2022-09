Argentinos Juniors juega su última carta ante Atlético Tucumán, que busca volver a la cima Empatan sin goles en La Paternal. Los dirigidos por Milito no tienen otra chance que ganar para no quedar muy lejos de la punta. Los que conduce Pusineri quieren aprovechar el tropiezo de Boca y esperar que Gimnasia no sume de a tres.