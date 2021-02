Central Córdoba se llevó un triunfo de Tucumán sobre la hora

Los tucumanos, que arrancaron mejor, se pusieron en ventaja con el gol de Augusto Lotti, quien definió de media vuelta una buena acción ofensiva colectiva y parecían tener todo bajo control.

Sin embargo, en la última jugada antes del descanso llegó la igualdad de Central Córdoba a través de un cabezazo del debutante Milton Giménez (ex-Atlanta), quien apareció sin marca en el área chica y no perdonó.

En el segundo tiempo Gustavo Coleoni adelantó unos metros a los carrileros; se adueñó del mediocampo y su equipo comenzó a llevar peligro hasta el arco defendido por Cristian Lucchetti.

El gol de la victoria lo anotó Sequiera, quien había ingresado unos minutos antes en reemplazo de Giménez, autor del primer tanto, luego de superar la marca de Santiago Vergini con un caño y definir con notable frialdad ante la salida del arquero "Decano".

El triunfo fue muy festejado por los santiagueños ya que es el primero que consiguen en el torneo -venían sufrir una dura derrota ante Colón- y también es la primera vez que logran derrotar de visitante ante Atlético Tucumán, que si bien tiene ventaja en el historial no puede ganar por competencias oficiales al "ferroviario" desde hace casi 30 años.

El último triunfo de Atlético sobre el conjunto santiagueño lo consiguió el 15 de septiembre de 1991, cuando se impuso por 1-0 de visitante en la entonces B Nacional, y desde entonces sólo hubo triunfos de Central Córdoba y empates en las diferentes competencias oficiales en las que se enfrentaron.

Central Córdoba suma tres puntos en la zona A y en la próxima fecha visitará a San Lorenzo, mientras que los tucumanos, que integran la zona B, se quedaron con uno y el lunes 1 de marzo recibirán a Huracán, por la tercera fecha.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Guillermo Ortíz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Cristian Erbes y Nicolás Aguirre; Augusto Lotti y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alejandro Sánchez; Juan Cruz González, Oscar Salomón, Federico Andueza, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Francisco Cerro, Cristian Vega y Juan Galeano; Lucas Brochero y Milton Giménez.. DT: Gustavo Coleoni.

Goles en el primer tiempo: 15m Lotti (AT) y 44m Giménez (CC).

Gol en el segundo tiempo: 42m Sequeira (CC).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Carlo Lattanzio por Galeano (CC), 23m Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT) y Kevin Isa Luna por Lotti (AT), 26m Franco Mussi por Aguirre (AT), Ariel Rojas por Cerro (CC) y Leonardo Sequeira por Giménez (CC), 36m Santiago Rosales por González (CC) y Abel Argañaraz por Brochero (CC).

Amonestados: Vergini (AT) y Andueza (CC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Monumental José Fierro.