Djokovic fue demasiado para Nadal y Serbia se quedó con la primera edición de la ATP Cup

Djokovic, de 32 años, superó a Nadal (33) con parciales de 6-2 y 7-6 (4) luego que Roberto Bautista Agut (10) superara a Dusan Lajovic (34) por 7-5 y 6-1 para poner en ventaja a España.

En el último turno de la definición Djokovic y Viktor Troicki (159) se impusieron por 6-3 y 6-4 a Pablo Carreño Busta (27) y Feliciano López (61') en el duelo de dobles para sellar la coronación de Serbia ante el campeón de la Copa Davis 2019.

"Recordaré esta experiencia por el resto de mi vida. Es definitivamente uno de los momentos más lindos de mi carrera", afirmó Djokovic.

El número 2 del mundo intentará volver a celebrar en suelo australiano, que a partir del lunes 20 albergará el primer torno de Grand Slam de la temporada, en el que Djokovic buscará defender la corona.

"Fue un esfuerzo enorme. Tuve mucha suerte y me siento bendecido de tener una carrera tan increíble, pero jugar para tu país, con algunos de mis mejores amigos, no se puede superar", agregó "Nole", que no perdió un partido en el torneo.

Además, Djokovic se dio el gusto de celebrar por novena vez consecutiva ante Nadal en partidos sobre superficie dura para ampliar su ventaja en el historial de 55 duelos entre sí a 29

triunfos contra 26 derrotas.

"El respeto para ambos jugadores debería estar ahí", expresó Nadal tras el partido en el que los espectadores mostraron una preferencia por Djokovic.

Consultado sobre la cercanía del calendario entre la Copa Davis y la ATP Cup, el español opinó que "es confuso para los aficionados y debemos ser claros en nuestro deporte".

"Por la salud de nuestro deporte y el beneficio de nuestro deporte, en mi opinión, debemos arreglarlo", completó Nadal, que en Australia intentará igualar el récord de 20 títulos de Grand

Slam que ostenta el suizo Roger Federer (3).

La queja de Nadal

El número 1 mundial, Rafael Nadal, hizo un llamamiento este domingo para la fusión de la ATP Cup, cuya final disputó con España y perdió ante Serbia, con la Copa Davis, que ganó hace seis semanas, pidiendo a las instancias que dirigen el tenis "arreglar" la situación.

"La ATP Cup es una gran competición pero, al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar que dos Copas del Mundo en un mes no es sostenible", declaró Nadal en referencia a la Copa Davis, disputada en Madrid.

Al estar "cansado" por el encadenamiento de partidos desde el comienzo de la competición, Nadal, que perdió el individual este domingo ante Novak Djokovic, renunció después a disputar el dobles decisivo de la final de la ATP Cup. "Es una competición larga, comenzamos de golpe en duro", afirmó.

La ATP Cup es organizada por el circuito masculino, la ATP, mientras que la Copa Davis es responsabilidad de la Federación Internacional de Tenis (ITF). "Debemos encontrar una manera de resolver esto y llegar a un acuerdo entre la ITF y la ATP", reafirmó Nadal.

"Es difícil movilizar a los mejores jugadores para dos eventos", añadió.

Djokovic, que preside el consejo de jugadores de la ATP, lleva repitiendo lo mismo todo el mes. "Debemos tener una gran Copa del Mundo, sea cual sea su nombre", finalizó.