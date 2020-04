Ídolo del Barcelona quiere dirigir al conjunto catalán y elogió a Lautaro Martínez

Cuatro meses después de rechazar el ofrecimiento de la dirigencia del conjunto "culé", el histórico ex mediocampista español ahora aseguró estar "capacitado" para conducir al equipo.

"Ahora que me he probado, me veo capaz. Es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al 'Barça' mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al 'Barça' son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", deseó Xavi en una entrevista que le hizo el youtuber “DJMariiO” en el canal “Post United”.

En otro tramo, el campeón Mundial en Sudáfrica 2010 fue consultado por Lautaro Martínez, pretendido por Barcelona, y elogió sus características de juego. "Me gusta. Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio y con pocos espacios. Hace bien el 'Barça' al interesarse", detalló.

En este sentido, Xavi Hernández también avaló un probable retorno del brasileño Neymar: "Está entre los cinco mejores jugadores del mundo y marcaría diferencias en el 'Barça'", sostuvo.