Messi convirtió más de 600 goles y rompió infinidad de récords durante sus 20 años en Barcelona

Desde muy pequeño, el rosarino sintió que la pelota era una extensión de su pie izquierdo. Por ello, con menos de cinco años, ya pateaba en Abanderado Grandoli y hasta tuvo una breve incursión por Central Córdoba, el club del barrio La Tablada.

Sin embargo, apenas cumplidos los 6, Messi fichó con Newell's, tal como lo registró la ficha de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), que en marzo de 1994 tomó nota de su inscripción como jugador en las divisiones infantiles de la entidad del Parque de la Independencia.

Esa misma organización de control elaboró una minuciosa estadística respecto de los desempeños del niño que, con la camiseta número 10, ya dejaba desairado a sus pequeños adversarios cada vez que tocaba el balón con su zurda mágica.

Así pudo comprobarse que Messi convirtió para Newell's, hasta 1999 (con 12 años) un total de 234 goles en 176 partidos.

"Mi sueño fue siempre ser futbolista, llegar a Primera División, estaba en Newell's y mi sueño era jugar en el Coloso Marcelo Bielsa. La vida me llevó para otro lado pero mi sueño siempre fue ser jugador profesional. Luego superó completamente todo", expresó el zurdo goleador.

Sus tantos trascendieron la frontera de la ciudad de Rosario y la información llegó a Buenos Aires, más precisamente a River Plate, que pudo haber sido destino de sus proezas futboleras.

"Yo estaba en Newell's, fui a probarme a River por un técnico que estaba en Rosario, me trajeron a Buenos Aires, jugué con chicos mas grandes categoría 85', jugué 15-20 minutos y me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría", contó Messi oportunamente en una entrevista concedida a Fox Sports.

"Hicieron un partido e hice como 3 o 4 goles con gente de mi edad. Me dijeron que me quede. Me dijeron que traiga el pase", agregó.

En algún momento, hasta River se ofreció a pagar el tratamiento con hormonas de crecimiento, pero ?finalmente- no lo hizo. Y esa indecisión de la entidad 'millonaria' terminó torciendo el destino de la historia.

"Newell's no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja (Celia Cuccittini) renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado en esa época. Cuando fui a buscar el pase, no me lo dieron y después surgió lo de Barcelona", narró el capitán del seleccionado argentino.

Entonces, a los 13 años, cruzó el Atlántico y desembarcó en Europa, más precisamente en Barcelona, que ya había observado a través del exjugador y dirigente del club, Carles Rexach- los malabares del poeta de la zurda.

La entidad catalana se hizo cargo de abonar el tratamiento médico para sortear los obstáculos de crecimiento y la familia Messi arribó a España en septiembre de 2000, para una prueba.

Tres meses más tarde, Lionel fue fichado en Barcelona y su nombre se hizo más que común en La Masía, el Centro de Entrenamiento 'culé' por excelencia.

Pasó por las categorías Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil A, Barca C, Barca B y primer equipo, en un tiempo récord.

Con solamente 17 años, en la temporada 2003-2004, Messi debutó en Primera, en un amistoso con Porto, en Portugal, en la inauguración del estadio Do Dragao.

Su estreno oficial como jugador de Barcelona se dio el 16 de octubre de 2004, cuando el técnico holandés Frank Rijkaard lo mandó a la cancha en el clásico de la ciudad ante Espanyol, en el estadio Montjuic.

Reemplazó al portugués Deco y lució la camiseta número 30. Ese día comenzaba una historia que se erigió en leyenda. Desde ese momento, Messi convirtió 634 goles en el equipo catalán más 70 en la selección argentina.

Todos los récords de Messi

El paso de Lionel Messi por Barcelona de España estuvo plagado de marcas récord que se detallan a continuación:

-Máximo goleador de la historia del fútbol en el siglo XXI: 1.117 goles, de los cuales 720 fueron en partidos oficiales con el club o la selección nacional), 339 en la categorías juveniles de Barcelona, 35 en amistosos y 23 en amistosos a beneficio.

-Más goles oficiales en los que intervino un jugador (club y Selección nacional) en el siglo XXI: 1.002 goles (704 goles + 298 asistencias) en 869 partidos.

-Máximo asistidor en partidos oficiales en el siglo XXI: 298 asistencias (en 869 partidos); 256 con Barcelona y 42 con la Selección argentina.

-Más goles oficiales (Guinness World Records) anotados en un año calendario (club y selección nacional): 91 goles (en 69 partidos) (2012), con un total de 79 en su club (59 en Primera División de España, 13 en la Liga de Campeones de Europa, 5 en la Copa del Rey, 2 en la Supercopa de España) y 12 con el seleccionado argentino.

-Más goles oficiales anotados en una misma temporada (club y Selección nacional): 82 goles (en 69 partidos) (2011-12)

-Más goles oficiales anotados en un mismo año (club): 79 goles (en 60 partidos) (2012)

-Más goles oficiales anotados en una misma temporada (club): 73 goles (en 60 partidos) (2011/12), 50 en la Primera División de España, 14 en la Liga de Campeones, 3 en la Copa del Rey, 3 en la Supercopa de España, 1 en la Supercopa de Europa y 2 en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

-Único jugador de la historia en anotar 50 o más goles durante nueve años: 60 (2010), 59 (2011), 91 (2012), 58 (2014), 52 (2015), 59 (2016), 50 (2017), 51 (2018), 50 (2019).

-Único jugador de la historia en anotar más de 40 goles en 10 temporadas consecutivas: 47 (2009/10), 53 (2010/11), 73 (2011/12), 60 (2012/13), 41 (2013/14), 58 (2014/15), 41 (2015/16), 54 (2016/17), 45 (2017/18), 51 (2018/19).

-Máximo ganador del premio al mejor jugador del mundo por la FIFA: 6 veces (4 FIFA Balón de Oro, 1 FIFA World Player y 1 The Best FIFA).

-Máximo ganador del premio Balón de Oro: 6 veces (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

-Máximo ganador del premio Bota de Oro: 6 veces (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).

-Máximo ganador del premio Jugador del Partido en los Mundiales: 6 veces (1 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018).

-Más nominaciones al Premio Puskas (mejor gol de la temporada): 7 (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 y 2019), galardón que no pudo ganar.