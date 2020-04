¿Qué dijo Luis Suárez sobre la posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona?

"Lautaro es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un ´nueve´ que tiene movimientos que son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es", reveló el atacante uruguayo al hablar del exRacing.

En declaraciones a la revista Mundo Deportivo de España, el actual compañero y amigo de Lionel Messi añadió: "No es que uno se sienta compatible sino que uno se sienta contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar y a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, el de querer ganar todo".

"Después a la hora de que sea la competencia sana en el equipo eso lo va a haber siempre y siempre tiraremos todos para el mismo lado. Así que jugadores que vengan a luchar por un puesto y a ayudar al equipo siempre van a ser bienvenidos, siempre va a ser mejor y va a fortalecer al grupo", expresó.

El Barcelona de España pretende desde hace mucho contratar a Lautaro Martínez, pero la negociación con el Inter de Italia (club donde juega actualmente el delantero argentino) no es sencilla debido a que el futbolista tiene contrato con el elenco italiano hasta 2023 y su cláusula de rescisión es de 111 millones de euros.

Días atrás, el Inter planteó un giro en la presunta salida de Lautaro Martínez al Barcelona y, a través de su presidente honorario Massimo Moratti, admitió que "no es imposible" un trueque con el astro rosarino Lionel Messi, con la crisis que vendrá luego de la pandemia del coronavirus.

"Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada", aseguró quien fue máximo mandatario interista entre 2006 y 2013. Luego aclaró que era una expresión de deseo "como hincha".