¿Qué opina el nuevo entrenador de Barcelona sobre Messi?

El entrenador de reciente paso por Betis opinaba esto sobre Lionel Messi cuando el rosarino llegaba a los 500 goles convertidos, en el año 2017.

“Lo que más me gusta de Messi es, primero, que es capaz de hacer lo mejor y hacerlo todo los días. Que lleva diez años ofreciéndonos cada año y cada partido algo que se nos queda en la memoria”, comenzó.

“Pero a mí lo que más me gusta de Messi es verlo hacer goles históricos como el del otro día y lo primero que hace es pararse y señalar al compañero, agradeciéndole el pase. Luego va a abrazarse al compañero y suma a todo el equipo”, continuó.

“En la falta que le hace Sergio Ramos en la mitad de cancha, él todavía quiere levantarse y continuar con el balón sin ninguna intención de engañar o provocar. Él solamente se dedica a jugar al fútbol, a lo que le gusta”, aseveró.

“Esto es algo que para los que sentimos de esa manera es un lujo verlo. Porque no vi a Distefano, no vi a Pelé, pero he podido ver a Messi y esto es único. Cuando aparezca otro ya estaré en cochera (muerto)”, finalizó.