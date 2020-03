Sebastián Vega, el primer basquetbolista argentino en asumir públicamente su homosexualidad

“Me acuerdo del momento con exactitud: yo tirado en la cama, absolutamente a oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir, con la cabeza explotada. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde. No solo porque no pude disfrutar nada sino porque significó un cambio definitivo en mi vida y mis estructuras. Me debatía entre mis deseos de estar con otro hombre y todo lo demás. Sufría, reprimía sentimientos, me sentía en falta. No podía comprender cómo me atraía una persona de mi mismo sexo, eso no estaba bien, eso no era lo “normal”. Y yo quería ser normal. Fue un momento de quiebre”, dice el primer párrafo de la carta.

Foto: Twitter (@_sebavega)

“En aquella temporada (14/15) empecé a lesionarme todo el tiempo. Mi cuerpo evidentemente me estaba gritando que algo iba mal, que tenía que cambiar”, continúa diciendo la segunda parte de la carta.

Foto: Twitter (@_sebavega)

En la tercera imagen compartida, Vega da detalles sobre cómo logró contar lo que le estaba pasando.

Foto: Twitter (@_sebavega)

Por último y para concluir, explica: “Que puedo ser gay y seguir jugando al básquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga. Soy el mismo de siempre. También me gustaría que este disparador pueda ayudar a otras personas que tal vez están o estuvieron en una situación similar".

Foto: Twitter (@_sebavega)

También desde su cuenta de Twitter, Manuel Ginobili (@manuginobili) expresó su apoyo: “Tu coraje va a ayudar a mucha gente, Seba! Ya está muy cerca el momento en que nadie tenga que anunciar su sexualidad para sentirse libre. Un fuerte abrazo!”