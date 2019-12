Benedetto le abrió las puertas a su regreso a Boca

SportsCenter on Twitter "No necesitaba irme de Boca, sino cumplir un sueño", expresó el Pipa Benedetto en diálogo con @espnredes sobre su salida del Xeneize. pic.twitter.com/PpN0c5HQuw — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2019

Además, se refirió a la participación del exenganche en el campo político. “Riquelme es un ídolo del club, cómo no me va a gustar que esté metido en Boca. Al igual que los otros ídolos. Pueden aportar mucho. Siempre estaré hinchando por Boca”, sentenció.

Por otro lado, Benedetto reconoció que, a la distancia, se alegró por la victoria de Flamengo sobre River, en Lima, por la final de la última Copa Libertadores: “No los grité pero sí me puse contento, no voy a ser careta. Solamente grito los de Boca y los que hago yo”, aseguró. Aunque también le regaló un elogio a Marcelo Gallardo, al manifestar que “lo más importante que tiene River es el técnico, hay que reconocerlo. Como jugadores me gustaron Casco y Borré, y en este último tiempo Enzo Pérez y Palacios tuvieron buen nivel”, destacó.