Boca tiene cerrado su primer refuerzo, si gana el oficialismo

"Con los jugadores y el técnico soy muy respetuoso, y no me gusta el manoseo. Sí puedo adelantar que tenemos un acuerdo con Nico Gaitán, un jugador formado en el club, con nuestro ADN. Me pone muy feliz y puedo decir que va a ser jugador de Boca. Con Nico Burdisso estamos hablando desde hace tiempo con el representante y el jugador", manifestó Gribaudo en diálogo con TyC Sports.

El próximo domingo habrá elecciones en Boca. Gribaudo es el candidato a presidente del oficialismo (La mitad más vos). Lo que no aclaró es que pasará con Gaitán en el caso que alguna de las listas opositoras se imponga en los comicios.

Gaitán disputó 79 partidos con la camiseta de Boca entre 2008 y 2010, en los cuales convirtió 13 goles. Se coronó campeón con la institución del Torneo Apertura 2008 y la Recopa Sudamericana de ese mismo año.

Por otro lado, Gribaudo reconoció que le gusta Guerrero para reforzar la delantera y que ya inició contactos: "Me gusta, tuvimos un acercamiento y tenemos necesidad en el puesto. Está hecho a la medida de Boca".