El nuevo conflicto de Boca: Rossi postergó respuesta por su contrato y el Consejo arde

Y como para agregarle una dificultad más a esta semana, el arquero Agustín Rossi decidió postergar por al menos una semana su respuesta respecto del nuevo contrato que le acercó en persona Juan Román Riquelme para seguir cuatro años más en el club.

El arquero, quien en el último partido en la Bombonera fue ovacionado al grito de "no se va, Rossi no se va", en enero próximo podría empezar a negociar con otro club como jugador libre porque solamente le quedarán seis meses de contrato si no renueva.

Sin embargo, en este caso privó la buena voluntad del jugador, que le comunicó a la dirigencia "xeneize" de su decisión de diferir la respuesta para los próximos días a través de su representante, Miguel González, porque le pareció inoportuno tratar ese tema después de una derrota que castigó tan duro el ánimo de todos dentro de la institución.

El Consejo de Fútbol está que arde: ultimatum y reunión inminente

Los integrantes del Consejo afirmaron que le hicieron una "oferta gigante" a Agustín Rossi. Al respecto, mientras esperan que su respuesta sea positiva, esta tarde habrá un nuevo cónclave entre dirigentes y el representante en el que de seguro habrá novedades importantes.

En cuestión, la dirigencia quiere que Rossi responda por sí o por no este mismo martes. En caso de que haya una negativa, empezarán a buscar un reemplazante y hasta no se descarta que sea marginado del plantel como sucedió en su momento con Cristian Pavón.