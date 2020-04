El plan de Boca para no rebajar los sueldos del plantel

El 10 de abril es el plazo para el pago de los sueldos de marzo del plantel de Boca, y todo indica que la mayoría de los haberes serán depositados como estaba estipulado de antemano, antes del parate del fútbol por la pandemia y la crisis global del coronavirus.

"No estoy de acuerdo con bajarle el sueldo a los jugadores. Si bien esto es algo que nadie lo previó, nosotros a lo sumo estiraremos los pagos y buscaremos refinanciar sobre lo que no tenemos, pero no hablamos de bajar sueldos de ninguna manera", sostuvo al respecto hace unos días el presidente Jorge Ameal.

"De acá a 90 días vamos a pagar cierta cantidad de dinero y por la diferencia que pueda quedar haremos un plan de pago. No he hablado con ningún integrante del plantel pero sí con algún representante. Y todos comprenden que a esta situación la tenemos que superar entre todos", indicó entonces Ameal.

En la misma línea, el secretario general del club, Ricardo Rosica, manifestó en el programa radial "Boca pasión total" que el club "está tratando de cumplir con los contratos del plantel, por lo que pensar ahora en aquellos que renuevan en junio es un tema muy lejano. Ahora estamos con los sueldos y después se verá. Estamos muy pendientes de la parte administrativa, de los ingresos y egresos, controlando todo".

En ese contexto, hubo resonantes declaraciones de Carlos Tevez, capitán y referente del plantel, quien sostuvo que "los jugadores podemos estar seis mese sin cobrar el sueldo", lo que motivó fuertes respuestas de varios jugadores de otros planteles con menor presupuesto, quienes le salieron al cruce y le recordaron que no todos los futbolistas cobran como él.

Otro referente del plantel boquense dijo a Télam que "cuando se empiece a normalizar la situación y a rodar la pelota puede haber un gesto" de parte de los futbolistas y pedir la reducción de la cifra de los contratos por un par de meses, con una baja que podría rondar el 20 %.

Con respecto a los ingresos en el fútbol cabe recordar que la TV aseguró el pago de las próximas dos cuotas del contrato de la Superliga, mientras que la Conmebol adelantó dinero por la participación en la Copa Libertadores.

A eso habría que agregarle que Boca negocia con el nuevo sponsor que fabrica la camiseta (la marca Adidas) un premio especial por haber ganado la Superliga 2019/20, indumentaria que utilizó solo en los siete partidos de este semestre ya que en la primera parte lucía otra marca.

Otro punto importante en lo económico es el pago de la cuota social y de los abonos, que en el presupuesto del club suman casi el 80 % de los ingresos.

Hasta el momento, se renovó el 70 % de los abonos que vencían en marzo y también el 70 % de los socios paga a través del débito automático.

En los próximos días, la dirigencia de Boca tomará una decisión con respecto de la cuota social, sus formas de pago y alguna determinación con aquellos que no puedan hacerlo por la crisis.

"Estamos viendo qué solución encontramos con la cuota social sin complicarle la vida a nadie. Necesitamos de cada uno de los socios para salir adelante", explicó Rosica sobre ese tema.

Boca, el actual campeón de la Superliga, tiene 90.000 socios entre activos y vitalicios, a quienes se suman 130.000 socios adherentes.