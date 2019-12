Marcone, la segunda contratación más cara en la historia de Boca, está en venta

Dicha inversión convirtió al exvolante de Lanús, que llegó a Boca procedente de Cruz Azul, en el segundo fichaje más caro de la historia auriazul, precisamente por detrás de Riquelme. En ese sentido, el fútbol mexicano es donde podría continuar su carrera Marcone, con el América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, flamante campeón de la liga azteca, como posibles destinos.

Si bien no ha tenido un mal desempeño en el ciclo de Gustavo Alfaro, Marcone no terminó de encajar en el corazón de la hinchada de Boca, que esperaba más del mediocampista que tuvo un paso fugaz por el seleccionado argentino este año. Cabe destacar que le tocó una misión compleja al ex Lanús: cubrir el hueco que dejó la salida del colombiano Wilmar Barrios (al Zenit, de Rusia), quien fue uno de los principales puntales del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, en el Santiago Bernabéu.

Otra alternativa que maneja la dirigencia de Boca es cederlo a préstamo para que gane rodaje, aunque habrá que ver qué decide el propio Marcone, de 29 años, que disputó 35 partidos con el "Xeneize", en los que no marcó goles, no dio asistencias y recibió 17 tarjetas amarillas..