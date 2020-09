Boca visita esta noche a Independiente Medellín en Colombia, en búsqueda de la clasificación a octavos

En cuanto al equipo, el entrenador no dio a conocer a los once titulares debido a que aún no definió quién ocupará el sector izquierdo del campo y tendrá que decidir si entran Agustín Obando y el colombiano Frank Fabra, o ratifica a Emanuel Mas y Gonzalo Maroni, que fueron titulares en Asunción.

Por su parte, Independiente Medellín viene de sufrir una derrota en la fecha pasada de la Copa Libertadores al caer como local ante el Caracas de Venezuela por 3 a 2, mientras que luego perdió 1 a 0 ante Alianza Petrolera en el torneo de Colombia.

El técnico Aldo Bobadilla tampoco confirmó el elenco que se enfrentará a Boca debido a que aún o definió si realizará variantes o si pondrá un equipo similar al que jugó frente al conjunto venezolano.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, a puertas cerradas para el público, con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón y televisación de ESPN 2.

El conjunto de La Ribera podría quedar virtualmente clasificado, ya que, es el líder del Grupo H con 7 unidades y conseguiría el objetivo si logra un triunfo ante el elenco colombiano (está último sin unidades) y Libertad (6) se impone al Caracas de Venezuela (3).

El historial entre ambos es de tres partidos, con dos triunfos de Boca y uno de los colombianos.

Boca se impuso en 2003 en 'La Bombonera' por 2-0 con goles de Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado, y en marzo de este año por 3-0 con anotaciones de Salvio en dos ocasiones y el cordobés Emanuel Reynoso. Mientras que la única derrota fue en 2003 en el Atanasio Girardot por 1-0 con tanto de David Montoya para DIM.

Formaciones

Independiente Medellín (DIM): Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid y Juan David Mosquera; Walter Rodríguez, Javier Reina, Yulian Gómez y Edwin Mosquera; Leonardo Castro y Carlos Monges. DT: Aldo Bobadilla.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo 'Pol' Fernández y Agustín Obando o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Leandro Somoza.

Arbitro: Augusto Aragón, de Ecuador.

Cancha: Atanasio Girardot, de Medellín.

Hora de inicio: 21.

TV: ESPN 2.