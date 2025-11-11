Mientras la Selección Argentina se entrena en el predio de Elche, en Alicante, España, desde la organización comunicaron que único el amistoso que disputará en la fecha FIFA, ante Angola, cambió de horario.
Cambios en el horario del amistoso ante la Selección argentina y Angola
Se dio a conocer que hubo una modificación para el amistoso que el seleccionado nacional jugará este viernes en África.
-
Cuándo juega la Selección argentina vs Angola: todo lo que hay que saber
-
Nuevas bajas sensibles para Lionel Scaloni: qué jugadores no estarán disponibles contra Angola
El partido contra los africanos, en Luanda, la capital de su país, será el viernes 14 y finalmente se jugará a las 12 horas argentinas. De esta manera, se adelantó 60 minutos en relación al horario original.
Además, Lionel Scaloni tomó la decisión de no regresar luego a la ciudad española para continuar entrenando, sino que los futbolistas quedarán liberados, por lo que habrá solo cuatro prácticas en el último parate del año.
- Temas
- Selección Argentina
Dejá tu comentario