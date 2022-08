Zambrano dio detalles de cómo fue la pelea con Benedetto y se quejó de la sanción

image.png

Respecto a la decisión de la institución "Xeneize" de suspender a ambos jugadores por dos fechas, evaluó: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar".

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a lo sucedido en declaraciones a la señal de cable ESPN y sintetizó que solo fue un evento entre compañeros: "Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple".