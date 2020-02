Colón: Brian Fernández faltó al entrenamiento porque le robaron hinchas de Unión

"Fue en el barrio El Potro, fui a buscar una chica y cuando me quise ir me agarraron unos chicos. Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj, me subí a la camioneta y cuando me quise ir me tiraron un ladrillo, pero no me pasó nada", explicó Fernández.

En declaraciones a TyC Sports, Fernández sostuvo que el hecho ocurrió este martes a la mañana, aunque aclaró que no hizo ninguna denuncia ante la Justicia.

Brian Fernández TyC TyC Sports

"Se están diciendo muchas cosas de por qué no me presenté, pero eso es lo que pasó", aseguró el delantero, quien aclaró que por la tarde iba a presentarse al entrenamiento.

El delantero justificó de esa manera su ausencia en la práctica matutina del plantel dirigido por Diego Osella, en un contexto difícil porque está apremiado por los promedios y lucha por la permanencia en la Superliga.

"Se me está haciendo muy difícil el día a día, andar por la calle, ir a un lado y encontrarme con hinchas de Unión que me dicen cosas para que yo reaccione y lo suban a redes sociales", se quejó.

Desde la derrota del domingo ante Banfield (0-1), que complicó aún más la magra campaña del equipo "Sabalero", se especulaba con los posibles cambios que implementará el técnico Osella para intentar volver a la victoria, cuando visite a Defensa y Justicia.

Pero la ausencia de Fernández agrandó las especulaciones respecto de su presente, porque ya se había ausentado durante una semana en la pretemporada, luego de su firma como refuerzo del "Sabalero".

"Es un conflicto que tengo con mi papá, la camiseta, es por Unión y Colón", reveló respecto de sus anteriores ausencias en la pretemporada.

Fernández debutó el domingo al ingresar al juego algunos minutos ante los del sur del Gran Buenos Aires y no contó con chances para convertir, aunque tampoco fue asistido correctamente por sus compañeros.

Colón hace 21 partidos que no gana por Superliga de visita y acumula cinco derrotas en fila, por lo cual se encuentra en el filo de la zona de descenso.