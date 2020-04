El Comité Olímpico Argentino suspendió a jefe de misión por reivindicar a la última dictadura

View this post on Instagram

#Tokio2020 ¡Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tienen nueva fecha! . Se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. . ✅ Todos los atletas ya clasificados y las plazas asignadas para los Juegos de Tokio se mantendrán sin cambios. . ⚠️Para los que restan clasificar, cuando la situación sanitaria lo permita, se anunciarán las nuevas medidas para los torneos clasificatorios.