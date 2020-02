AFA y Conmebol homenajearon a Alejandro Sabella

Sabella, de 65 años, se quebró hasta las lágrimas en su discurso de agradecimiento al recibir la mención "Licencia Pro Honorífica Para Entrenadores" de manos de Domínguez, dentro del Coliseo de Futsal del predio.

Hoy no tengo pensado volver a dirigir. No creo que pueda darle el 100% que uno les pide a sus jugadores. Si estoy bien, debería esperar un tiempito más para volver a pensarlo" (Alejandro Sabella)

"Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho", aseguró Sabella, DT de la Selección entre 2011 y 2014.

El "Profesor", identificado plenamente con Estudiantes de La Plata -con el que también fue subcampeón del mundo en 2009-, reconoció que volver al predio de Ezeiza le trajo "muchos recuerdos" porque es el "hogar del fútbol argentino".

"Es la meta de todos los chicos y chicas que patean una pelota", expresó el entrenador, que actualmente apenas recibe algunos cuidados preventivos luego de haberse recuperado de un cáncer de garganta, que lo afectó luego del Mundial 2014.

En ese sentido, Alejandro Sabella reveló el por qué resolvió alejarse de la dirección técnica, más allá de su enfermedad, y admitió que por el momento no tiene pensado volver a ser entrenador.

"En ese momento tenía muchas ganas de descansar un poco, para mí había sido una responsabilidad enorme, un gran peso sobre mi espalda y necesitaba recuperarme", afirmó sobre lo que le pasó en 2014.

"No tengo pensado volver a dirigir, por lo menos hoy no lo pienso. ¿Por qué? No creo que pueda darle el 100% que uno les pide a sus jugadores. El día a día es demasiado exigente así que me parece que, si estoy bien, debería esperar un tiempito más para volver a pensarlo", manifestó.

En el salón estuvieron presente dirigentes, entrenadores y exjugadores que escucharon atentamente cada una de las palabras de Sabella, que recordó anécdotas con Julio César Falcioni, Alfio Basile o Reinaldo "Mostaza" Merlo.

"Una vez me dieron el premio al mejor DT del año, estaba el señor Falcioni en la terna, y me acuerdo de él, porque cuando le dan el premio a una persona siempre habla de quienes están alrededor, pero nadie habla de sus adversarios, los que te ayudan a mejorar. Le agradecí en mis pensamientos", sostuvo.

Y sobre Basile, recordó: "Lo escuché sobre un partido cuando dijo, ´Va a ganar el que se levante mejor ese día´, y creí que estaba loco. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía razón".

Por último, se refirió a una situación que le tocó vivir con "Mostaza" Merlo, al que aprovechó para disculparse públicamente por "un pecado de juventud".

"De chico estuve con 'Mostaza' en River, yo era más chico y cometí un pecado de juventud, de más grande cometí más pecados con la persona que era más grande que yo. Le pido perdón a 'Mostaza' si me equivoqué siendo joven", cerró Sabella.