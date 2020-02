Cancelaron cinco partidos en Italia por el coronavirus (incluido Juventus-Inter)

Los cinco partidos -que también incluyen los choques Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia y Udinese-Fiorentina, ahora se jugarán el 13 de mayo, añadió la Serie A en un comunicado. La final de Copa Italia, que se jugaba el 13 de mayo, se trasladó al 20 del mismo mes.

Los partidos debían realizarse a puerta cerrada después de que el gobierno prohibió las reuniones públicas en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, un funcionario del fútbol italiano, que habló off the record, dijo que la prensa y los hinchas no querían que los partidos se jugaran en estadios vacíos.

Casi 900 personas han dado positivo por el coronavirus en Italia, donde los cafés y las escuelas permanecen cerradas.

El fin de semana pasado se cancelaron cuatro partidos, incluido el duelo en que Inter debía recibir a Sampdoria.

Dos encuentros de la jornada se llevaron a cabo según lo planeado: Lazio-Bologna y Napoli-Torino el sábado, mientras que Lecce-Atalanta y Cagliari-Roma se jugarán el domingo y Sampdoria-Verona el lunes.