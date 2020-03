Coronavirus: Maximiliano Richeze, el primer deportista argentino contagiado

“Mi equipo se vuelve a casa pero mi regreso se pospuso”, contó el argentino en sus redes sociales. “ He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista", agregó Richeze, medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y clasificado a los Juegos de Tokio 2020.

El test del argentino de 37 años es el segundo positivo de coronavirus dentro del equipo, ya que en las últimas horas el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que padecía la enfermedad.

Tanto Richeze como el colombiano Gaviria estaban en los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la competencia UAE Tour, que fue suspendida cuando faltaban dos etapas por otro caso positivo de coronavirus, el del ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-Rusvelo (se encuentra internado en un hospital de Abu Dhabi).

El listado de deportistas con coronavirus

Además de los tres ciclistas, hay cinco jugadores y un técnico de fútbol con coronavirus. El extremo de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, de 19 años, y el técnico de Arsenal, el español Mikel Arteta, se contagiaron, por lo que este viernes se confirmó que la Premier League de Inglaterra se suspenderá hasta el 4 de abril.

La serie A de Italia, que también había sido suspendida, tiene a dos jugadores que dieron positivo por Covid-19: Daniele Rugani, de la Juventus, y Manolo Gabbiadini, de la Sampdoria. En Italia, toda la población se encuentra en cuarentena.

El primer futbolista en contraer coronavirus fue Timo Hubers, del Hannover 96 de segunda división alemana. Luego de testear a sus compañeros de equipo, James Horn también dio positivo.

El caso del francés Rudy Gobert, jugador de Utah Jazz en la NBA, recorrió el mundo ya que el basquetbolista tocó todos los micrófonos en una conferencia de prensa burlándose de las medidas preventivas contra el coronavirus y horas después se conoció que había contraído la enfermedad. Además, se contagió su compañero de equipo Donovan Mitchell.

En el básquet, el pivote estadounidense Trey Thompkins, del Real Madrid, también dio positivo por coronavirus, lo que provocó que todo el club se pusiera en cuarentena. Thomkins fue uno de los más críticos con la decisión de la Euroliga de que el Madrid viajara a Milán en plena epidemia y fue uno de los jugadores que más se protegió, guantes y barbijo incluidos, en el viaje a la ciudad italiana. Sin embargo, esos cuidados no le sirvieron de mucho ya que contrajo el Covid-19.